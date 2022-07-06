7/6本土3萬4499例 增95死、275例中重症[影]

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北6日電）疫情指揮中心宣布，今天新增3萬4499例本土病例，新增275例中重症、其中95人死亡。兒童個案方面新增1歲男童病逝，個案有神經系統病史，另增3例兒童MIS-C重症。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩步降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，今天國內新增3萬4499例COVID-19本土病例，確診數持續下降，但下降幅度稍緩；另有78例境外移入個案。

莊人祥表示，確診個案中新增275例中重症，包括176例中症及99例重症，其中95例死亡。死亡個案年齡介於1歲至90歲以上，87例具慢性病史、62人未打滿3劑疫苗，37例從未接種疫苗，48人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，今年1月至7月5日，本土輕症、無症狀個案累計388萬2770例、占99.56%，中症累計9512例、占0.25%，重症累計7190例、占0.19%，其中死亡累計6172人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天最年輕死亡個案為一名1歲男童，有神經系統疾病、長期使用呼吸器，從未接種過COVID-19疫苗，6月30日發病並出現嘔吐、呼吸喘、發燒等症狀，活力、餵食量下降，7月1日至醫院急診，到急診後突發心跳停止，經急救後仍不幸過世，COVID-19合併神經系統疾病，歸類為共病。

在兒童中重症個案方面，今天共新增3例孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ），分別為0歲女童、2歲男童、12歲男童，3人均無慢性疾病，僅12歲男童接種過1劑COVID-19疫苗，均為6月初確診染疫並於6月底出現發燒合併相關症狀，像是腹瀉、眼睛紅、腹痛、頸部腫等症狀，6月29日至7月2日就醫，經醫師診斷疑似MIS-C住院，目前都在住院治療中。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計88例，22案例是腦炎、16名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、30例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有22人死亡，7例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110706

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）