家事移工擬調薪至2萬以上 相關團體籲配套和保障

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、張雄風台北7日電）勞動部今天召開就業安定基金委員會，有委員提議將家事移工薪資調到至少2萬。移工雇主團體認為應先調整制度並有相關配套；移工團體則說，相關勞動條件也該保障。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕中接受央社記者電話訪問指出，加薪如果是全世界趨勢，當然希望能有好的移工，但加薪卻沒有要求移工素質，這就不合理。

張姮燕指出，很多家事移工是到台灣來做看護，卻沒有掌握移工到台灣前是否受過相關訓練、具有專業技能等，假如從現行的新台幣1萬7000元調漲到2萬元，換算下來雇主一年要多增加3萬6000元負擔，且薪資漲幅甚至比國人更高。

張姮燕說，不能拿家庭類跟工廠相比，工廠薪資還是比較高，轉換工別問題仍存在；不是說不加薪，而是雇主端增加負擔，但專業技能卻沒有改變，要加薪則所有條件都要往上調。

張姮燕強調，台灣是勞動力引進國，現在卻是印尼先喊出要加薪，官方沒有把談判力道拿出來，應先規劃相關配套和調整制度，目前在相關談判過程中看不到任何保障。

TIWA台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮告訴中央社記者，就協會的立場，移工在台灣就是勞工，就應該受基本工資的保障，更進一步，除了薪資外，相關的勞動條件保障也應該要顧。

陳秀蓮進一步說明，現在許多家事移工可能是協助長照相關的服務，也可能需要長照的家庭（雇主）並沒辦法負擔太高的薪資，這時候就應該是政府要介入協助的時候。

陳秀蓮建議，應將長照中心做為資源調派的中心，不只是調派台灣籍的居服員，另外也能納入外籍移工，讓有需求的民眾直接從長照中心尋求協助，也可透過長照中心評估適當的人力。

陳秀蓮說，現在全球都面臨高齡化的問題，日本、韓國也都在尋覓東南亞國家的看護人力，如果台灣還沒辦法改善家事移工的待遇，他們也可能不會再選擇來台灣。

國內基本工資薪資連年調漲，每月月薪已經達新台幣2萬5250元，但目前家事移工的每月薪資從民國104年調至1萬7000元後，已經多年未調整，讓產業移工跟家事移工的薪資來到歷年最大差距8250元。

根據統計，目前國內在台移工約有67萬5903人，其中家事移工有21萬9295人，以印尼籍人數最多約16萬人。（編輯：陳政偉）1110707