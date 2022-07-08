中秋連假離島管制機位 7/11上午9時開訂

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部民航局今天宣布，中秋連假離島管制航線機位，11日上午9時起開放訂位。

民航局發布新聞稿，今年中秋連假從9月9日至11日共3天，9月8日至12日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1030架次、9萬6172個座位數，7月11日上午9時起開放訂位。

民航局統計各航線運能，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）552架次、5萬3288個座位數；金門航線338架次、3萬3384個座位數；馬祖航線140架次、9500個座位數。

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民航局說，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，這次中秋連假，尖峰時段9月8日至10日，台灣出發往離島方向，及9月10日至12日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票，維護自身權益。（編輯：管中維）1110708