分科測驗試場下午開放查看 發燒不得進考場學校

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（中央社記者許秩維台北10日電）分科測驗試場今天下午2時到4時開放查看，考生和家長須配合量體溫和戴口罩，如有發燒則不得進入考場學校，而考生只能在試場外查看座位安排。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，111學年度分科測驗訂於7月11日、12日舉行，各考（分）區於今天下午2時至4時開放查看試場，考生可至大考中心網站查覽「111分科測驗試場分配表」與各考（分）區配置圖。

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考生可自由選考分科測驗的考科，但無論應考日程為何，皆須於今天下午2時至4時前往考場學校查看；考生與家長進入考（分）區時，均須配合量溫並配戴口罩，若有發燒情形則不得進入考場學校；進入考（分）區後，僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。

為維護考生應試權益，經中央流行疫情指揮中心和教育部同意，分科測驗將另設居家照護考（分）區，提供輕症或無症狀的確診居家照護考生應試，居家檢疫、居家隔離和自主防疫考生安排於一般考（分）區的隔離試場應試，但居家照護考（分）區及隔離試場皆不開放考前查看。（編輯：管中維）1110710