智慧鐵道國家隊添生力軍 5業者6大學合作培育人才

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園大眾捷運公司等5家軌道業者、6所大專院校今天共同簽署「第二屆智慧鐵道產業人才學院」合作意向書，未來將持續推動鐵道研究並培育人才，成立智慧鐵道國家隊。

「第二屆智慧鐵道產業人才學院」有台灣鐵路管理局、台灣車輛股份有限公司及台北、桃園、新北等3家捷運公司共5家軌道業者；國立台北、台灣等2所科技大學及台北、元智、開南、文化等4所大專院校代表一同出席活動，簽署儀式在交通部政務次長胡湘麟及桃園巿政府副市長李憲明見證下完成。

胡湘麟表示，「第二屆智慧鐵道產業人才學院」的合作，對於台灣智慧鐵道發展絕對是正面幫助，可帶動鐵道國產化，將關鍵技術留在台灣，成立台灣智慧鐵道國家隊。

李憲明指出，隨著「第二屆智慧鐵道產業人才學院」啟動下，鏈結產、官、學、研等4大專業領域，共同發展智慧鐵道，完善台灣鐵道運輸優質交通環境。

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桃捷公司總經理鄭德發表示，桃捷公司近期也積極推展5G（第5代行動通訊技術）智慧鐵道運輸計畫，朝智慧鐵道邁進。

國立台北科技大學校長、智慧鐵道產業人才學院召集人王錫福認為，隨著「第一屆智慧鐵道產業人才學院」在2020年成立，吸引更優秀學生加入鐵道產業，未來將針對產業人才需求調查，再設計教材、開設相關課程，系統化地培育軌道產業人才。（編輯：戴光育）1110713