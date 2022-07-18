賽德克族青年拍攝獵人紀錄片 傳遞家鄉部落文化

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）來自賽德克族的林丞恩為傳遞部落文化，拍攝「獵人紀錄片」，並耗時一年製作家鄉地形模型，讓部落長輩藉模型回憶過往事蹟，也展現對曾消失72年的部落舊名「德鹿谷」的認同。

義守大學今天新聞稿表示，來自南投賽德克族的林丞恩，因對攝影與大眾傳播很有興趣，盼結合興趣與原住民文化，因此立定志向進入義守大學傳播與設計學院原住民專班。

林丞恩認為，身為原住民，更應該正視自己的文化。入學後他不斷超越自我，大二時透過產學合作計畫，擔任原住民族廣播電台「原來好Young」節目主持人，盼一展長才，讓部落文化被看見。

林丞恩分享，義守大學就像自己「第2個家」，更在此遇到了人生導師，正是義大傳播與設計學院原住民專班講師胡哲豪一席話「只要努力，都可以成為原住民的人才」，開啟他的圓夢之路。

林丞恩的家鄉位於南投縣仁愛鄉，傳統舊名為「德鹿谷」村，曾經消失72年，2021年才恢復使用。為了傳遞家鄉部落文化，林丞恩透過畢業專題，拍攝「獵人紀錄片」，用自己的方式展現對族名歷史的認同。

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紀錄片以青年獵人為主軸，訴說部落打獵文化，並且為了讓部落裡行動不便的長輩清楚描述當年狩獵故事，林丞恩還耗時一年製作德鹿谷村等比例地形模型，拍攝結束後模型贈與部落，放在村里辦公室，盼讓更多人認識德鹿谷村。

義守大學表示，林丞恩以年輕人視野，傳承部落豐富文化底蘊，經過4年努力在今年畢業，他選擇繼續攻讀義大公共政策與管理學系在職專班，盼將來回到家鄉從事部落的公共事務，將「看不見的價值」與「文化認同」，透過年輕人的力量傳遞出去。（編輯：郭諭儒）1110718