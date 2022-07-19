台少盟調查：近7成弱勢生半工半讀分擔家計

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）COVID-19疫情持續影響，根據台少盟調查，經濟困難在學青少年有近7成必須半工半讀，其中8成為籌措學費、7成為分擔家計，而疫情也影響學生工讀時數，讓生活更顯困難。

學生小淳的父親早年因工傷骨折輕度身障，無法進行粗重的工作，母親也因為身體狀況不好長年在家調養身體，因此小淳每週在咖啡廳打工平均12小時，除了要分擔家中經濟壓力，還需要自行籌措學雜費及生活費。

不過，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，負擔家中主要收入來源的父親工作受衝擊停業，而小淳打工的咖啡廳也面臨減班，家中經濟壓力更是雪上加霜。

台灣少年權益與福利促進聯盟發布新聞稿公布調查顯示，與全家便利商店共同舉辦「逆風少年大步走」計畫協助的學員中，有67.47%的學生半工半讀，而學員打工的原因，有80%是為了籌措學雜費、72%是為了分擔家中經濟，其中有58%的學員還必須背負學貸。

進一步分析學員打工產業類別為學校行政32%、餐飲服務業28%、家教26%及超商服務業12%，每週平均打工時數約20小時。

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台少盟表示，在疫情影響下，服務業皆面臨停班或減班的情形，這也嚴重影響透過打工維持家計的半工半讀青少年，尤其這些青少年可能也受在校成績影響無法申請獎學金持續就學，面臨休學的困境。

台少盟表示，「逆風教育助學計畫」提供教育資助金幫助經濟困難在學青少年減輕經濟壓力完成學業，計畫執行11年來總計提供新台幣1805萬元教育資助金，給1137名經濟困難的逆風少年，並支持689名逆風少年完成夢想實踐計畫，助學計畫即日起開放申請至25日，歡迎15歲至24歲的高中職及大專院校大學部在學學生報名參加。（編輯：張芷瑄）1110719