四技二專登記分發受理繳費 28日開放選填志願

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（中央社記者許秩維台北19日電）111學年度四技二專日間部聯合登記分發入學管道於6月公告資格審查結果，通過資格審查的考生須於7月19日至25日進行繳費，繳費成功後可於28日起選填志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，111學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生有71校、2490系科（組）、學程參與招生，預定提供2萬4407個名額（最後總招生名額將於7月28日公布）。

四技二專日間部聯合登記分發入學招生已於6月公告資格審查結果，通過登記資格審查的考生，應於7月19日上午10時至7月25日晚間12時進行繳費。

考生繳費管道如為台灣銀行臨櫃繳款或其他金融機構（含郵局）跨行臨櫃匯款，截止期限為7月25日下午3時30分；透過各金融機構自動櫃員機（ATM及網路ATM）轉帳繳費，截止期限為7月25日晚間12時；透過便利商店繳費，截止期限為7月20日晚間12時。

考生完成繳費2小時後，可上網查詢繳費狀態，確認繳費成功後，可於7月28日上午10時起上網查詢實際招生名額、各招生群（類）別的校系科（組）、學程考科成績權重組合人數累計表及個人總成績，達到最低登記標準的考生可於7月28日上午10時至8月2日下午5時期間，上網選填登記志願。

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每名考生可選填登記志願的所屬群（類）別須與報考統一入學測驗之群（類）別相同，志願總數最多可選填199個。

技專校院招生委員會聯合會提醒，因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而無法全程參加統測的考生，如以專案考生身分報名四技二專登記分發管道，須於7月19日至25日期間，檢具專案考生資格文件證明及填妥申請表、志願順序表，並檢附自傳、讀書計畫、在校歷年成績單等備審資料提出申請。（編輯：張芷瑄）1110719