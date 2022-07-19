「適脈旺糖衣錠10毫克」變色 8/12前回收23萬粒

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食藥署19日公布，暉致醫藥生產的末梢血管循環障礙處方用藥「適脈旺糖衣錠10毫克」出現顏色異常，雖不影響藥效，但仍將於8月12日前回收1批、共23萬粒。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年7月19日

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）食藥署今天公布，暉致醫藥生產的末梢血管循環障礙處方用藥「適脈旺糖衣錠10毫克」出現顏色異常，雖不影響藥效，但仍將於8月12日前回收共1批（批號FR9535）、23萬粒。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新藥品回收警訊，暉致醫藥股份有限公司生產的「適脈旺糖衣錠10毫克」出現顏色異常，即起回收下架。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，「適脈旺糖衣錠10毫克」為處方用藥，主要用於末梢血管循環障礙，健保年度用量約630萬粒，在同成分、同劑型、同劑量藥品中，市占率約6成。

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洪國登表示，接獲醫院通報指稱此藥品出現顏色異常，原本外觀應是白色，部分卻出現黃色等斑點，因此要求廠商啟動調查，發現廠內部分藥品也有類似情形，異常的批號為FR9535、共23萬粒。

洪國登指出，已要求業者在8月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，也已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。（編輯：戴光育）1110719