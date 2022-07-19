中山大學獲教育部准設醫學院 新建教學大樓動土

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）中山大學今天在仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，並宣布獲教育部同意設立醫學院，將成為大高雄地區首所國立醫學院，盼結合校內研究能量，培養「醫學科學家」。

中山大學今天在仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，並宣布昨天獲教育部同意新設醫學院喜訊，原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所、臨床醫學科學博士學位學程及後醫學系，未來都將調整至新設的「醫學院」。

中山大學校長鄭英耀致詞指出，為解決高屏澎醫療人力不足問題，中山大學以「改善與縮短南北區域醫療資源差異」為願景，籌設大高雄第一所國立醫學院，並結合校內既有材料、資工、電機等科系研究能量，將理工海文理管等各領域優勢擴展至醫學，盼發展不同於傳統醫學院的跨域醫學人才，培養「醫學科學家」。

鄭英耀表示，中山大學仁武校區規劃建置AI（人工智慧）醫學、智慧建康及生態休憩等3大園區，以此做為發展醫學研究及培育醫事人才的基地；未來將朝AI遠距醫療、精準及預防醫療等方向發展，培育智慧醫療人才，帶動大高雄區域及南台灣醫療產業鏈發展。

中山大學發布新聞資料指出，仁武校區前身是國防部的新兵訓練營區，不再作軍事用途後，轉型為教育及公園場域，校方於民國109年12月完成24公頃校區整地作業。

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今天動土的醫學教學大樓，為地下1層、地上6層樓建物，獲得校友捐贈近新台幣4億元興建，經內外學者專家規劃設計，今年6月取得建築執照，預計明年底完工啟用。

此外，2層樓建物的大愛樓（解剖實驗大樓）已完成細部設計，並申請都市設計審查；預計4年內完成仁武校區醫學教學大樓、醫學研究大樓、大愛樓、教職員生宿舍與餐廳等4棟校舍建置，提供醫學院各系所學習研究空間。（編輯：戴光育）1110719