20日中部以北有雷陣雨 週末大台北防37度高溫

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，未來一週仍是高溫炎熱天氣，明天午後中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨、並有較大雨勢發生；22日至24日溫度再升高，大台北可能出現攝氏37度以上高溫。

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，明天中午前後台北市、新北市、宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

根據氣象局網站，今天高溫較昨天稍降，最高溫為花蓮縣卓溪鄉及光復鄉的37.4度；僅高溫前8名超過36度，北部則以新北市板橋區36.6度最高。

另外，今天午後對流旺盛，根據氣象局網站，截至下午5時，累積雨量以桃園市大溪區96.5毫米最多，其次為新北市石碇區63.5毫米、台北市松山區56.0毫米；預計晚間降雨就會趨緩。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，未來一週都會是高壓籠罩，各地晴到多雲、高溫炎熱。明天風向轉偏東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，午後山區留意局部較大雨勢發生。

陳伊秀指出，21日至24日午後各地山區有零星短暫雷陣雨，其中22至24日因熱帶大陸氣團自西方東移，加上太平洋高壓影響，大台北地區高溫可能再飆高至37度以上。

陳伊秀提到，25、26日各地仍為晴到多雲且高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；26日東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

陳伊秀說，目前資料在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，但強度偏弱，各國模式模擬兩條路線，一是往北向日本方向，或是持續往西朝菲律賓前進，後續發展仍待觀察，預估對台灣沒有直接影響。（編輯：謝雅竹）1110719