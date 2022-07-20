林智堅論文爭議 台大成立審定委員會展開調查

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（中央社記者許秩維台北20日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲。台大校方今天表示，已成立審定委員會，預計於2個月內完成審定。

日前有媒體人在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯也在臉書附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台灣大學校方今天發布聲明表示，有關學校碩士畢業生涉及論文抄襲事件，已依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，成立審定委員會，並依程序展開調查，將於期限內完成審定。

台大提到，此案處理均遵循規定程序，並依要點規定，於召開審定委員會時，通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明。

根據台大博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點規定，對於受理的檢舉案件，將移請被檢舉人所屬學院於10日內組成審定委員會，並於2個月內完成審定，程序應以秘密方式為之。

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審定委員會由被檢舉人所屬學院院長、系（所、學位學程）主管、院長遴聘的校內外專業、法律領域公正學者及相關專家共5至7人組成，原系、所、學位學程人員不超過1/3，審定委員會名單應予保密。

審定委員會於審定完竣後，應做成具體決議，論文違反學術倫理認定，應有2/3以上委員出席，出席委員2/3同意；經審定確認博碩士學位論文違反學術倫理情節重大者，應予撤銷學位，通知繳還學位證書；經審定未達前項程度，但仍有違反學術倫理情形者，審定委員會可限期命被檢舉人修正、公開道歉或採取其他適當的處置。（編輯：陳政偉）1110720