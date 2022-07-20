林智堅論文風波李妍慧提告 柯文哲：我有講什麼嗎

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北20日電）民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天為了桃園市長參選人林智堅論文風波提告國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲及立委賴香伶。柯文哲今天受訪聽聞李妍慧提告感到詫異，反問「奇怪我有講過什麼嗎」。

李妍慧今天上午到新竹地檢署按鈴申告，對朱立倫、柯文哲、賴香伶及台北市議員游淑慧等人提出誹謗罪告訴，並表示在前新竹市長林智堅論文風波中，這些人在沒有證據情形下，任意污衊她以中華大學董事長身分干預校務，甚至隨意編造各種假消息。

台灣民眾黨今天中午舉行原民政見記者會，媒體在會後詢問柯文哲對於李妍慧提告的看法。柯文哲疑惑地說，李妍慧是提告他還是民眾黨，「奇怪我有講過什麼嗎？」

民眾黨則透過聲明表示，以訴訟打選戰，模糊事件核心，已不被民意認同；民進黨一味護航林智堅，意圖轉移論文門焦點，只會讓民眾不滿情緒擴大，相信並非民進黨所樂見。

賴香伶則透過聲明表示，可以理解李妍慧面對來自黨、家族、學術界的內外壓力，面臨棄選議員後個人前途的選擇，需要一個宣洩出口；但論文爭議可受公評，民進黨新北市長參選人林佳龍也說要「真相與品格」，林智堅碩士論文爭議，中華大學提出公正、公開的調查報告，才能挽回校譽。

國民黨文傳會副主委林家興回應表示，以提起告訴舉動轉移焦點，是無法釐清林智堅是否涉及論文抄襲的爭議，如果是以中華大學董事長的身分出面，不是更應該要求竹科管理局給出文件、釐清真相？竟然選擇護航有抄襲爭議的民進黨候選人來告發協助維護中華大學校譽的在野黨，實在相當荒謬。

林家興表示，李妍慧身兼民進黨發言人、在地建商家族代表及中華大學董事長，有時候可能很難搞清楚角色分際及優先順序，但從李妍慧的舉動可以看到，她還是把護航民進黨放在維護中華大學的校譽之前，對比之前中華大學劉校長痛心疾首的發言護校，形成鮮明而諷刺的對比。

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林家興指出，李妍慧不只護航抄襲，更是烏龍提告，傷害中華大學校譽及李妍慧本人的問題起源，在於林智堅及其指導教授等人無法適當回應外界對於其論文涉及竹科管理局委託報告的相關爭議。

他說，如果李妍慧希望維護自己與中華大學的名譽，應該要求竹科管理局盡快找出當年報告合約細節，以及督促中華大學及林智堅盡快回覆竹科管理局的發文質疑。（編輯：趙蔚蘭）1110720