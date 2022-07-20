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林智堅論文風波 李妍慧按鈴控告朱立倫、柯文哲

2022/7/20 12:25
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天上午到新竹地檢署按鈴申告，對中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、台北市議員游淑慧、立法委員賴香伶等人提出誹謗罪告訴。

李妍慧表示，在林智堅前市長論文風波中，這些人在沒有證據情形下，任意污衊她以中華大學董事長身分干預校務，甚至隨意編造各種假消息。除了針對她個人人格攻擊之外，對於中華大學、民主進步黨以及她的家庭，造成極大名譽上傷害，她無法接受。

李妍慧表示，上述這些人編纂、牽強附會寫出幻想文，與事實情況差異極大，為了遂行政治目的，不擇手段地，沒有經過查證，將他人名譽任意踐踏，令人無法忍受。

這段時間對她誹謗跟不實內容量體極大，她與律師花了一番工夫對網路上不實誹謗內容搜羅整理，已經掌握到初始造謠、加油添醋散播最力的重點先提告，其餘的還有後續法律行動，絕不寬貸。

李妍慧表示，這種粉專發文，再轉媒體，再轉網路社群散播抹黑途徑，發文者藏匿在網路跟媒體之後，企圖規避刑責，她會不斷搜集罪證，一定會追究到底。（編輯：方沛清）1110720

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