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悠遊國旅近萬業者參加 已使用近10萬間房

2022/7/20 16:52（7/20 17:03 更新）
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悠遊國旅15日上路，已有9485家業者參加，使用房間數近10萬間。圖為19日民眾到高雄西子灣海岸戲水、曬日光浴。（中央社檔案照片）
悠遊國旅15日上路，已有9485家業者參加，使用房間數近10萬間。圖為19日民眾到高雄西子灣海岸戲水、曬日光浴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北20日電）悠遊國旅15日上路，自由行個別旅客住宿優惠只限平日，自17日起才適用，已有9485家業者參加，已使用房間數近10萬間，初期使用速度較快，交通部觀光局表示，會持續觀察相關經費狀況。

交通部觀光局副局長周廷彰今天出席「青洲灣Summer Camp活動記者會」接受媒體聯訪時表示，悠遊國旅到19日為止，旅宿補助部分已有9485家業者參加，已使用補助房間數接近10萬間。

周廷彰說，遊樂園門票3折優惠部分，累計使用優惠入園達9萬2229人次，補助金額新台幣2300萬3165元，預算使用比率5.75%，且今天到8月2日預約人數已有18萬7467人，這部分相關經費預估可執行到9月底。

周廷彰說，補助初期使用速度的確比較快，研判是因為暑假以及COVID-19疫情趨緩等原因，會持續觀察相關經費狀況。至於有沒有可能加碼，周廷彰則回應，目前沒有相關規劃。

另外，有關禁團令何時解除以及出入境指引方面，周廷彰說，出入境指引已經送疫情指揮中心審查。（編輯：張雅淨）1110720

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