尖峰用電4030萬瓩連2天創高 全台供電穩定

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高溫炎熱，全台用電不斷飆高，21日尖峰負載再度攀至4030.1萬瓩，追平歷史紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北21日電）高溫炎熱，全台用電不斷飆高，繼昨天首度突破4000萬瓩、創新高之後，今天尖峰負載再度攀至4030.1萬瓩，直接追平歷史用電紀錄，不過，在歲修機組回歸、光電穩定挹注之下，備轉容量燈號仍維持綠燈，代表供電穩定。

近日氣溫高得驚人，昨天尖峰負載在下午2時23分達到4030.1萬瓩，創歷史新高，也是首度突破4000萬瓩，主因民眾增加空調用電，且產業景氣持續暢旺，用電持續提升。

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今天用電繼續發威，瞬時尖峰負載出現在下午2時24分，達到4030.1萬瓩，馬上追平昨天用電量紀錄；不過，備轉容量有429萬瓩，備轉容量率約10.65%，仍為供電穩定的綠燈。

即使整體用電負載提升甚多，今年因水情好轉，水庫蓄水量高，且歲修機組已於6月陸續歸隊加入供電，日間也有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也可啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，台電努力確保穩定供電。（編輯：楊蘭軒）1110721