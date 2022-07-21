6月電力景氣燈號黃紅燈 台綜院示警半導體景氣放緩

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（中央社記者蘇思云台北21日電）台綜院今天表示，6月全國產業高壓以上用電量年成長1.51%，6月電力景氣燈號由持平的綠燈轉向黃紅燈，主要是去年服務業低基期因素與半導體業用電成長貢獻所致，後續應留意半導體晶片砍單降價潮對經濟成長影響的力道。

台灣綜合研究院今天發布新聞稿，6月全國產業高壓以上用電量較去年同期增加1.51%，整體產業的電力景氣燈號由持平的綠燈轉向黃紅燈，主要由於國際燃煤價格仍維持高檔，導致汽電共生業者發電量減少，其中自用電不足部分轉向台電購買以備生產所需，且無過剩電力賣給台電，增加台電電力供應。

此外，台綜院表示，服務業去年因為三級警戒，用電量基期較低，今年6月份用電量成長14.5%，如水電燃氣及廢棄物處理業、住宿及餐飲業等皆有3成以上用電量成長。

以產業別來看，台綜院指出，製造業受到全球經濟成長衰退隱憂及通膨高漲影響，6月份製造業用電量（含汽電共生）較去年同期減少0.52%，電力景氣燈號連續2個月呈現黃紅燈。出口訂單總額成長恢復到個位數成長，與用電量兩者走勢來看，整體製造業自今年3月後已連續4個月出現反轉訊號，製造業未來景氣動能逐漸放緩。

台綜院指出，值得注意的是，半導體業用電量近半年來雖持續維持雙位數成長，但出口訂單成長動能趨緩，產業似乎已走過產業景氣循環高峰，後續應審慎評估半導體晶片砍單降價潮對經濟成長影響的力道。

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電腦、電子及光學製品業因疫情紅利逐漸消退，電力景氣燈號雖維持穩定綠燈，但與用電量兩者走勢來看，產業景氣已轉向為趨緩；鋼鐵業因中國房市凍結與主要國家基礎投資成長減緩，國際鋼市需求減少且廠商去化庫存，電力景氣燈號呈現低迷的黃藍燈。

台綜院今天除了公布6月電力景氣燈號，也預測6月份經濟成長率為3%，把5月份經濟成長率從3%下修到2.9%，預測第2季經濟成長率為3.1%，低於主計處5月公布第2季經濟成長率預測值3.31%。（編輯：翟思嘉）1110721