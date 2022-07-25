元智設企業、國際書院 攜產業育才落實英語教學

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（中央社記者許秩維台北25日電）為打造全球人才基地，元智大學自111學年起將成立企業書院及國際書院，企業書院將攜手產業和業師共同育才，國際書院則整合各學院英語學士班，落實英語專業教學。

因應產業界人才需求日益增加，元智大學今天舉行記者會，宣布111學年起將成立企業書院及國際書院，培育企業所需人才，成為雙語標竿大學，共創學校、企業、學生三方共贏。

元智大學校長廖慶榮表示，透過成立企業書院，由企業協助學校育才，學生也能提早認識企業理念和文化、了解就業環境，有助於提高畢業後就職率；國際書院將增聘10名外籍優秀師資，落實英語專業教學，期許國際書院成為全英語的「小元智」。

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元智大學教務長謝建興提到，企業書院推出的企業學程，將以業師為主，搭配校內教師共同授課，以大三下、大四上授課為原則，並因應不同產業類別開設微學分課程和微學程，再搭配半年的實習或企業專題，學生可選擇有興趣的公司實習，表現優異就有機會被優先留任。

元智大學國際長梁韵嘉指出，國際書院將整合各學院英語學士班，大一至大四英語課集中於國際書院開授，專業課程採100%英語授課，各系所也可依淨零永續、智慧應用等主軸，自行設計專業英語學程，吸引本地生選修國際書院的英語課程，國際書院預計明年8月迎接新生。（編輯：管中維）1110725