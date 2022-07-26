更多編輯台推薦新聞：
順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠
運動

順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款
國際

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

南部船廠BA.5疫情後續 指揮中心下午說明

2022/7/26 10:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）南部船廠出現BA.5株不明感染源疫情，指標個案為5旬船廠工，職場及家庭接觸者10人為新確診個案，最新疫情後續受關注，指揮中心發言人莊人祥今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠新增一起BA.5社區傳播群聚，此案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，研判源頭在職場可能性高，接觸者採撿陽性個案待定序中。

國內疫情持續，昨天新增1萬6921例本土個案，是國內自4月30日後、間隔86天單日新增個案數創最低，當時個案數為1萬5033例；另外，確診個案新增中53人死亡，昨天最年輕死亡個案為3歲女童，發病3天病逝。

滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗21日起各縣市陸續開打，中央流行疫情指揮中心提醒，預期BA.5株會再釀成另一波疫情，分析國內兒童重症個案，觀察到6歲以下幼兒重症率較高，希望家長盡快帶孩子施打疫苗，獲得保護力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國際間BA.4、BA.5疫情升溫，為降低衝擊，指揮中心規劃將等嬰幼兒COVID-19疫苗覆蓋率到一定程度，才會進一步鬆綁邊境管制，但近期嬰幼兒疫苗施打意願較不踴躍，開打4天僅5.6%完成接種，如何催打將是今天下午記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至7月24日，本土輕症、無症狀個案累計437萬7191例、占99.53%，中症累計1萬1236例、占0.26%，重症累計9035例、占0.21%，其中死亡累計7796人。（編輯：管中維）1110726

莊人祥
長者打疫苗 500元衛教品送到7/31止 開放6類外籍人士入境首日 指揮中心下午說明
莫德納
蘇貞昌：鼓勵家長評估相關資訊 帶幼兒打疫苗 嬰幼兒開打莫德納 教部建議夜間、假日設接種站
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族