南部船廠BA.5疫情後續 指揮中心下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）南部船廠出現BA.5株不明感染源疫情，指標個案為5旬船廠工，職場及家庭接觸者10人為新確診個案，最新疫情後續受關注，指揮中心發言人莊人祥今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠新增一起BA.5社區傳播群聚，此案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，研判源頭在職場可能性高，接觸者採撿陽性個案待定序中。

國內疫情持續，昨天新增1萬6921例本土個案，是國內自4月30日後、間隔86天單日新增個案數創最低，當時個案數為1萬5033例；另外，確診個案新增中53人死亡，昨天最年輕死亡個案為3歲女童，發病3天病逝。

滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗21日起各縣市陸續開打，中央流行疫情指揮中心提醒，預期BA.5株會再釀成另一波疫情，分析國內兒童重症個案，觀察到6歲以下幼兒重症率較高，希望家長盡快帶孩子施打疫苗，獲得保護力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國際間BA.4、BA.5疫情升溫，為降低衝擊，指揮中心規劃將等嬰幼兒COVID-19疫苗覆蓋率到一定程度，才會進一步鬆綁邊境管制，但近期嬰幼兒疫苗施打意願較不踴躍，開打4天僅5.6%完成接種，如何催打將是今天下午記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至7月24日，本土輕症、無症狀個案累計437萬7191例、占99.53%，中症累計1萬1236例、占0.26%，重症累計9035例、占0.21%，其中死亡累計7796人。（編輯：管中維）1110726