民眾坐台鐵軌道遭擦撞意識清楚 鳳山至九曲堂列車延誤

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（中央社記者汪淑芬、蔡孟妤台北26日電）台鐵高雄路段今天上午近10時，疑行人闖入軌道，遭區間車撞上，鳳山站至九曲堂站間只能單線通行，南下及北上列車都有延誤。

台鐵通報，受死傷事故影響，上午9時54分起，鳳山站至九曲堂站間南下及北上列車以西正線單線雙向行車，列車有延誤情形。

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台鐵說，這起事故疑似行人闖入軌道，遭3141列次區間車撞上，受傷民眾已送醫，並安排3141區間車上約100多名旅客改搭3145列次區間車，目前鐵路警察正蒐證中，事故路段預計上午11時30分恢復雙線通行。

台鐵告訴中央社記者，受影響車站包含鳳山、後庄、九曲堂；內政部警政署鐵路警察局高雄分局及高雄市政府消防局說，一名30歲男子坐於鐵軌中央，列車閃避不及擦撞，男子無明顯外傷、意識清楚，但情緒激動，經救護人員初步處置後，由員警陪同送醫。（編輯：管中維）1110726