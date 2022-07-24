男子侵入台鐵路線 行進未避開列車遭撞死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）一列自彰化站開往車埕站的台鐵集集支線區間快車，今天行經社頭站至田中站間東線，撞死一名侵入路線男子，鐵路警察初步調查，這名男性死者走在鐵軌路線，看見火車駛來未避開。

交通部台灣鐵路管理局發布營運警示，社頭站到田中站間發生死傷事故，社頭站至田中站間南下、北上列車有延誤情形，預計恢復時間為上午11時30分；彰化縣消防局第二大隊指出，這起死傷事故地點位於田中鎮復興路鐵路平交道附近，事故已排除，列車均誤點。

台鐵局透過文字訊息表示，彰化站今天開往車埕站第2707次區間快車於社頭站至田中站間東線，撞到一名違規侵入路線行人，鐵路警察在場蒐證處理，車內約百名旅客由後續列車2123次於鄰線完成接駁，目前社頭站至田中站間暫以西線單線雙向行車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這名侵入鐵軌的男子遭火車撞得肢體破碎，難以辨認年紀，男子疑將機車停在平交道附近，再步行進入軌道路線，火車駕駛員看見路線遭民眾入侵，遠遠就開始鳴笛並緊急減速，但男子仍持續往前行走，最終遭火車撞擊，鐵路警察局持續釐清事故原因。（編輯：陳仁華）1110724

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。