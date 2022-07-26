南部船廠BA.5案增4人確診 2人送基因定序

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄造船廠有員工染BA.5，高雄市衛生局昨天針對107名檢驗陰性的職場接觸者再度採檢，4人陽性，其中2人在5月曾確診，研判為舊案，另2人Ct值也偏高，送基因定序確認病毒株。

衛生局今天發布新聞稿表示，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株BA.5的確診個案職場接觸者，首次檢驗陰性者107人，昨天再採檢，1人Ct值28.8，其餘3人Ct值為35、36，4人均無症狀。

其中2人在5月曾確診，初步研判應為舊案；另2人Ct值偏高，送基因定序確認是BA.2或BA.5，以釐清相關風險。目前評估職場疫情並沒有進一步擴散。

高雄市政府表示，今天新增2584例本土確診，盛行率達18.78%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。目前負壓隔離及專責病房總計820床，空床率53.5%，醫療量能充足。

高雄市長陳其邁昨天召集專家會議討論BA.5防疫策略，強調針對高雄港港埠工作者應加強個人防護、催打第4劑COVID-19疫苗，並落實風險對象居家快篩健康監測。

中央流行疫情指揮中心昨天公布這起造船廠傳播群聚案，50多歲船廠員工重複感染，基因定序為BA.5，23日首次採檢相關接觸者，已有12名家人、職場接觸者確診。昨天再度採檢，新增4名職場接觸者確診。（編輯：郭諭儒）1110726