勞工確診申請傷病給付爆量 相當1年受理量3倍多

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞工若確診COVID-19遭隔離或居家照護，從不能工作的第4日起可請領傷病給付，根據統計，目前申請案已破36萬件，相當於疫情前1年全部傷病給付件數的3倍之多。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全台破400萬人確診，配合政府防疫政策，勞工若因確診遭隔離住院治療或者是居家照護，都可以請領普通事故傷病給付或是職災事故傷病給付。

根據勞保局最新統計，從109年1月1日至今年7月20日止，普通事故傷病給付的紙本申請案共有33萬6035件，職災事故則有7355件，合計有34萬3390件。

不過，勞保局在7月1日開放線上申辦傷病給付功能後，也有2萬5108件申請案透過線上申請，顯見從疫情開始後，勞保局已受理36萬8489件申請案。

值得注意的是，以勞保局108年數據來看，在疫情前，全年不論原因的普通事故的傷病給付件數僅有12萬6603件，如今受COVID-19影響，單只有COVID-19的申請案就已相當108年全部原因普通事故傷病給付案件的3倍受理量。

在COVID-19傷病給付的核付部分，勞動部日前開放輕症勞工居家照護也可以申請傷病給付，當時以照護7天來粗估，勞保基金約會增加40億支出，後來隨照護天數縮短，傷病給付金額也隨之減少。

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而根據勞保局統計，從疫情開始至今，已有9萬6162件普通事故傷病給付已核付，金額共新台幣2億9755萬5420元，至於職災給付部分，已給付4747件，金額合計3530萬4264元。

勞保局表示，線上申辦傷病給付功能目前僅開放普通事故傷病給付線上申請，確診勞工可用「自然人憑證」或「健保卡+戶號」在勞保局e化服務系統進行線上申辦，只要填寫確診日期、申請不能工作期間、取得薪資情形等，不須提供確診診斷書或隔離通知書給勞保局，完成個人申辦後，經由所屬投保單位進行線上確認就可完成申請手續，呼籲民眾多加利用。（編輯：陳政偉）1110727