基隆嶼步道指標跳脫傳統 設計別具巧思美感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆嶼濱海步道全線修繕後，更新包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等設施，其中導覽指標牌面跳脫傳統，是整修後一大亮點，有的利用島上石頭堆疊，有的以表面加工刻字等，並將指標高度降低，材質更耐久也更易維護。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年7月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆28日電）基隆嶼濱海步道日前修繕完工開放，其中全新設計的導覽指標跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案再加上QR Code智慧導覽，融入地景環境，別具巧思。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天透過新聞稿表示，有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，島上濱海步道因年代久遠、老舊損壞，市府去年向交通部觀光局爭取經費補助全線修繕，包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施更新。工程歷經雨季、颱風、風浪等惡劣天候考驗，終於在今年7月10日完工開放，現在遊客登上基隆嶼，可漫步在濱海步道上欣賞無敵海景，遠眺基隆及北海岸的山海景色。

她說，導覽指標牌面跳脫傳統是整修後一大亮點，有的利用島上石頭堆疊，有的以表面加工刻字，或是以金屬板鏤空圖案加上QR Code智慧導覽取代解說牌文字，符合現代數位使用，並將指標高度降低，材質更耐久也更易維護，讓指標融入島上風景，提昇整體觀光遊憩水準。（編輯：張銘坤）1110728