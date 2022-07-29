1歲男嬰誤吞8顆巴克球 緊急切腸取出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

1歲7個月大的王姓男嬰連續3天出現嘔吐，就醫檢查發現小腸內有8顆巴克球，造成腸阻塞。童綜合醫院一般外科醫師張孟浩（圖）指出巴克球在男嬰小腸的位置。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中29日電）1歲7個月大的王姓男嬰連續3天出現嘔吐，就醫檢查發現小腸內有8顆巴克球，已造成腸阻塞，幸未造成腹膜炎，手術切除部分腸道取出巴克球，住院一週後返家休養。

許多家長會買巴克球回家當益智玩具，童綜合醫院今天發布新聞稿指出，1歲7個月大的王姓男嬰，連續3天出現嘔吐症狀，不太願意吃東西，家人緊急就醫，醫師診療並進行X光檢查後，發現小腸處有異物，進行斷層掃瞄檢查，研判男嬰小腸內不只1顆的圓形異物，已經造成腸阻塞，緊急安排手術。

小兒外科主任郭敏勇將阻塞部位的小腸切除並將異物取出，發現男嬰吞了8顆巴克球，因巴克球超強磁性造成小腸的空腸與迴腸吸附在一起，並且在腸道間形成廔管，幸好沒有造成腸液外漏或腹膜炎。

一般外科醫師張孟浩表示，巴克球體積小，又是由超強力磁鐵做成，容易被還在口腔期的嬰幼兒吞食，只要吞入2顆以上巴克球就有可能因為磁性而導致腸道間相互吸附阻塞，或者導致胃腸道穿孔而引發腹膜炎、敗血症甚至死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭敏勇指出，嬰幼兒誤食異物的情況很常見，硬幣、迴紋針、鈕釦等小物品都常被拿來把玩吞入，巴克球是近年來常見吞入的物品。另外，鈕扣電池因為有微電流的傷害，更是要注意。

郭敏勇呼籲家長，容易遭誤食的小物品一定要放在嬰幼兒拿取不到的地方，當孩子表達嘴巴、脖子、肚子疼痛，或者出現吞嚥困難、流口水、嘔吐及咳嗽等異常症狀時，就應及早就醫診斷治療，避免症狀傷害擴大。（編輯：郭諭儒）1110729