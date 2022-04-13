婦誤吞18公分牙刷 屏基醫護驚訝幫取出

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1名44歲婦女因過度勞累加上趕時間，刷牙時不慎誤吞18公分長的牙刷，趕緊前往屏東基督教醫院就醫，醫師蔡元榮（圖）利用胃鏡取出卡在食道裡的牙刷，幸好沒有造成併發症。（屏基提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月13日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）1名44歲婦女因過度勞累加上趕時間，刷牙時不慎誤吞18公分長的牙刷，趕緊前往屏東基督教醫院就醫，醫護乍聽傻眼，醫師利用胃鏡取出卡在食道的牙刷，婦女謝謝醫師相信她說的話。

屏基今天召開記者會，胃腸肝膽科醫師蔡元榮指出，上週門診時段，1名病人主訴早上刷牙時一個不注意把一整支牙刷吞進去了，胸口疼痛，乍聽之下，醫護都以為自己聽錯了，反覆跟病人確認「是一整支牙刷嗎？」

蔡元榮說，病人表示因為精神不濟，早上起床後仍是迷迷糊糊的，恍神中刷牙不知道怎麼一回事就滑進喉嚨，待回神時已經來不及拿出來。

蔡元榮安排胸部、腹部X光檢查，因牙刷是塑膠材質，X光片中看不出異狀，蔡元榮緊急安排內視鏡檢查，果然在食道下端發現牙刷的存在，接著小心翼翼地夾出牙刷。

取出牙刷後，病人感謝蔡元榮相信她說的話，「還好有拿出來，證明她不是亂說的，不然大家會以為她精神方面有問題」。

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蔡元榮表示，誤食異物是胃腸科常見的急症，臨床上最常見幼童、老人誤吞異物，屏基也曾處理過沒將藥品硬錫箔殼包裝拆除直接吞服，因而卡在食道的個案，取出的困難度與風險相對提高，一不小心就會割破食道造成出血或併發中膈腔炎。

蔡元榮說，當時，醫師急中生智將保險套套在內視鏡頭上，取出時用保險套包住藥片，在不傷害食道的情形下，慢慢取出卡在食道的藥丸。（編輯：謝雅竹）1110413