咬合不正恐礙健康 醫師解答3大牙齒矯正疑問

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（中央社記者張茗喧台北23日電）牙齒排列、咬合不正恐影響牙齒健康，牙齒矯正也愈來愈普遍。牙醫師張悅昕表示，是否要拔牙、裝骨釘、矯正時間多久是最多人詢問的問題，其實全和臉型、矯正強度息息相關。

開業牙醫診所醫師、隱形矯正學會執行長張悅昕近日接受中央社記者訪問時表示，牙齒排列不整齊、咬合不正，不單只影響美觀，更攸關牙齒健康，例如「虎牙」其實就是3顆牙齒擠在一起，中間夾縫處恐怎麼刷也刷不到，容易造成蛀牙，必須靠矯正分開。

張悅昕說，「深咬」也是一種常見的咬合不正，下排牙齒幾乎完全被上排牙齒覆蓋，下排牙齒甚至可能長期咬到上顎牙肉，若不矯正，久而久之牙齒、牙肉都會受傷，甚至出現掉牙危機。

「我需要拔牙嗎」、「要放骨釘嗎」、「矯正要花多久時間」是民眾矯正牙齒時最常問的3個問題，張悅昕指出，一般而言，拔牙可以改變臉型，如果自認臉型較方正、希望調整臉形的民眾，在矯正時可和醫師討論是否需要拔牙。

張悅昕說，牙齒矯正就如同左右兩側牙齒的拔河比賽如果其中一邊「戰力」特弱，醫師就可能以骨釘輔助，加強力道；另外，一般矯正約1年半就能完成，若有拔牙則可能延長至2年半。

6歲是矯正的黃金時期，張悅昕指出，無論台灣或美國都建議孩童6歲準備換第一顆恆牙時，先帶給牙齒矯正專科醫師檢查一次，看看有沒有矯正的需求，部分情形若不早點處理，孩子小小的口腔裡恐沒空間換恆牙，以至於牙齒往上顎或嘴唇長。

不過，隨醫療技術進步，成人想矯正牙齒也不嫌晚，張悅昕指出，牙齒矯正主要分為「傳統矯正」、「隱形矯正」2種，不同技術各有利弊。

他解釋，傳統矯正器的原理是在牙齒表面黏上矯正器，替牙齒打造出一條條「軌道」，藉由鋼絲、橡皮筋，讓歪掉的牙齒「重回正軌」，由於只透過一個接觸點拉扯牙齒，因此矯正過程中既酸又痛。

張悅昕說，傳統矯正優點是便宜，又能依照心情換上不同顏色橡皮筋，但清潔不易是最大缺點，也可能因咬太硬的食物導致矯正器脫落或使嘴唇破皮等，過去也曾遇過患者對於金屬過敏，整個嘴唇腫起來。

相較之下，隱形矯正算是比較溫柔的矯正方法，張悅昕指出，隱形矯正主要利用3D口腔掃描，替患者量身打造多副透明牙套，把上下排牙齒直接包覆起來，透過大片接觸面的力量調整牙齒，並透過不停更換牙套達到矯正的目的，也能事先預測矯正完成的樣子。

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張悅昕說，隱形矯正優點是清潔容易、透明美觀、回診時間也比較彈性，近年也能利用牙齒照片進行線上初步評估，還能提早看到矯正完畢的自己，另在矯正期間也應避免喝飲料，以免牙齒泡在糖水裡更容易蛀牙。

他坦言，由於許多民眾對於傳統矯正常有「大鋼牙」印象，對隱形矯正接受度反而愈來愈高，近年曾收治一名65歲阿姨，自認門牙縫太大、拍照不好看，靠隱形矯正重拾自信。（編輯：陳政偉）1110423