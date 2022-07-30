虎頭蜂築巢台南大凍山登山口 31日起封路3天移除

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（中央社記者張榮祥台南30日電）登山健行熱門景點的台南市白河區大凍山，登山口處突有黑尾虎頭蜂頻繁出沒，市府農業局查出虎頭蜂在樹上築巢，蜂巢已逾2個籃球大小，大凍山31日起封路3天，準備移除蜂巢。

台南市政府農業局人員今天告訴中央社記者，台南市關子嶺大凍山登山健行客近日陸續反映，經常遭零星虎頭蜂侵擾，暫無人被蜂螫；農業局連日派員勘查，發現蜂巢築於登山口上方樹梢，體積超過2個籃球大小。

農業局擔心虎頭蜂巢若不及時移除，蜂巢將更為龐大，變得難以處理，預定明天晚上移除蜂巢。

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不過，蜂巢移除後，原居於蜂巢中的虎頭蜂將找不到蜂巢，可能就近盤旋數日，也會有攻擊路過民眾的風險；因此，台南市警局白河分局今天宣布，7月31日中午12時至8月3日晚上7時封閉前往大凍山的產業道路。

白河分局表示，農業局移除黑尾虎頭蜂巢前，已申請路權使用，將封閉進入大凍山的產業道路，且於沿線設置警告標語，民眾應配合勿強行進入，以免遭虎頭蜂攻擊。（編輯：謝雅竹）1110730