聖約翰科大籌出6千萬 師資質量不符仍可能列專輔

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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部今天證實，聖約翰科技大學董事會於7月底期限前，籌措新台幣6000萬元資金到位。但因師資質量仍不符規定，還是有可能被列為「專案輔導學校」，將由8月底的退審會決定。

少子女化使台灣許多大專面臨招生危機，學生數量不足影響學校財務。教育部於今年3月底發函，要求位於新北市的聖約翰科技大學董事會，在7月31日前籌措新台幣6000萬元，彌補學校資金缺口，屆期未能完成，將依法列入專案輔導學校。

教育部技職司副司長柯今尉今天接受中央社電訪證實，6000萬元捐資已到位。不過他指出，董事會雖依期限捐資，但因聖約翰科大109、110年度有一半系所的師資質量不符規定，後續仍將依法提到預計8月底召開的退場審議會，討論是否要列入「專案輔導學校」名單。

柯今尉表示，聖約翰科大因系所停招，部分教師離退後，新的教師沒有補上，因而師資質量不符規定。後續是否列專輔，要尊重退審會的決議，委員也可能覺得董事會已達成捐資，證明有繼續辦學的意願和能力，因此決議不列專輔。

「私立高級中等以上學校退場條例」於今年5月正式發布，第6條規定，學校是否列入專輔，由退場審議會審議。教育部目前正進行相關子法的法制作業，預計8月底召開第1次退審會會議。

退場條例第24條規定，被列「專輔」的學校，須在2年內完成改善（改制、合併、停辦、改辦等）。屆期未完成，就要走向退場。但如果是在退場條例公告前，就已被列入「專輔」，退審會審議後仍不能脫離「專輔」，改善期限最多就只有1年。

柯今尉表示，聖約翰科大因捐資到位，不會馬上列專輔，未來若仍被退審會列「專輔」，依法改善期限為2年。（編輯：陳政偉）1110730