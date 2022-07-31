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運安會擬擴充軍機黑盒子解讀設備 幻象、阿帕契等納入【獨家】

2022/7/31 09:29（7/31 09:45 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北31日電）國家運輸安全調查委員會明天成立滿3週年。運安會擬擴充軍機黑盒子解讀設備，幻象2000、F16、阿帕契等機種都會納入。

運安會目前有完整國籍航空公司各種機型的黑盒子解讀設備，軍機部分只有黑鷹。

運安會主委楊宏智今天接受中央社記者訪問表示，運安會的前身是飛航安全調查委員會，2005年他擔任飛安會執行長時，國防部同意有需要時由運安會協助調查。

楊宏智說，運安會現有設備可完整解讀軍機黑盒子的只限黑鷹機型，先前F16和幻象事故，運安會只能協助軌跡重建、雷達資料處理、判斷墜毀或落海位置等資料處理分析，目前正與國防部研商增設所有軍機的黑盒子解讀設備，提升協助調查能力。

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楊宏智說，運安會打算建置所有軍機的黑盒子解讀設備，包括幻象2000、F16、阿帕契等機種都會納入，目的是在必要時找出事故關鍵因素、潛在風險，有效改善問題並達到失事預防的目的，但仍待與國防部建立共識後才會建置。

運安會在飛安會時代，就建置國籍民用航空所有機型的黑盒子解讀設備，20多年來累積的調查能量，還研發出獨特的損壞導航GPS晶片的解讀技術，在國際間樹立好口碑，曾協助東南亞、香港、日本、俄羅斯等國提供黑盒子解讀服務。（編輯：管中維）1110731

楊宏智
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