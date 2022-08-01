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8/1原民日 高雄「TAKAO 81」主題曲MV曝光

2022/8/1 09:22（8/1 09:51 更新）
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影片來源：高雄市政府原住民事務委員會

（中央社記者曾以寧高雄1日電）「中央山脈 中央山脈 原住民永遠是原住民」輕快且節奏感強，這是高雄市為8月1日原住民族日量身訂做主題曲「TAKAO 81」。改編自「永遠的原住民」，融合RAP賦予歌曲新的靈魂

原住民族日是為紀念原住民族藉由正名運動，以「原住民」取代「山胞」稱呼，並歷經10年抗爭，在1994年8月1日，將「原住民」正式納入憲法；1997年將「原住民」再正名為具有集體權概念「原住民族」。

高雄市政府原住民事務委員會今天新聞稿表示，為紀念原住民日這個具重要歷史意義日子，邀請茂林部落原民青年郭鴻文，改編當年原住民運動知名歌曲「永遠的原住民」，融合RAP節奏，配合以青年為腳本設計重點拍攝MV，賦予歌曲新的靈魂，向原住民正名紀念日及原運前輩致敬。

「TAKAO 81」創作者郭鴻文，原住民名字叫做當阿汝(Dangaru)。他說，改編初衷是因看到原住民傳統和語言逐漸沒落，但原民會一直在找回文化，雖然自己遠在北部工作，也想盡一份力，所以引用許進德老師「永遠的原住民」來改編，希望激起更多原住民的音樂人站出來，為部落發聲。

至於選擇融合RAP風格，郭鴻文透露，在國中打球時偶然聽見藝人MC HotDog歌曲，覺得這種說話的音樂很酷，在慢慢研究越來越喜歡這樣的曲風，也一直有音樂夢，利用下班時間做音樂。

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高雄市原民會阿布斯主委表示，感謝郭鴻文為高雄用心創作琅琅上口的「TAKAO 81」，讓原住民族日的意涵更廣為人知。她也感謝支持主題曲MV拍攝的高雄市議員、文化健康站、正名青年、語言推廣人員及青年會。

同時今天下午3時至7時到文化中心戶外草坪，一起參加「TAKAO 81 原青主KEY」音樂會，將發表「TAKAO 81」主題曲；想循環播放主題曲，可至高雄市原民員會臉書粉絲專頁及YouTube平台查詢。（編輯：孫承武）1110801

高雄市政府邀請茂林部落原民青年郭鴻文改編當年原住民運動知名歌曲「永遠的原住民」，融合RAP節奏，賦予歌曲新的靈魂，製作主題曲「TAKAO 81」，向原住民正名紀念日及原民運動前輩致敬。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月1日
高雄市政府邀請茂林部落原民青年郭鴻文改編當年原住民運動知名歌曲「永遠的原住民」，融合RAP節奏，賦予歌曲新的靈魂，製作主題曲「TAKAO 81」，向原住民正名紀念日及原民運動前輩致敬。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月1日
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