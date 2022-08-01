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高雄船廠BA.5感染源調查進度 指揮中心下午說明

2022/8/1 10:58
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（中央社記者陳婕翎台北1日電）高雄船廠員工日前確定感染Omicron BA.5，但職場確診者大多檢出BA.2，另有2人定序中，初判感染源可能潛藏在社區中，指揮中心指揮官王必勝今天下午將開記者會說明調查狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天公布新增2萬824例本土個案，較前一天減少449例，下降2.1%，比上週同期少636人，降幅3%，昨天有3例兒童重症，皆為MIS-C，其中一名6歲男童直到有MIS-C症狀，才知先前染疫未確診，加護病房觀察中。

高雄造船廠出現國內首起BA.5社區群聚，指標個案為50多歲船廠員工，經採檢多名家人都確診且同為BA.5，確定為家庭群聚，疑感染源來自職場。目前職場定序結果研判，指標個案自職場感染的可能性降低，社區中恐有其他感染源不明的BA.5傳播鏈。

指揮中心進行船廠職場採檢，第1次共找出10名陽性個案並挑出7名病毒量高的個案進行病毒基因定序，其中4人檢出BA.2病毒株，剩餘3人因病毒量太低無法定序；第2次職場採檢再驗出4人陽性，2人較可能為舊案、2人為新案，地方衛生單位將對2名新案進行定序。

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國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心重新盤點調整醫療量能，近日宣布擬將釋出更多醫學和準醫學中心加護病床，也將公布專責病房除COVID-19患者，可收治其他感染症等非確診病人。

根據指揮中心統計，今年1月至7月30日，本土輕症、無症狀個案累計451萬1641例、占99.53%，中症累計1萬1637例、占0.26%，重症累計9379例、占0.21%，其中死亡累計8074人。（編輯：陳政偉）1110801

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