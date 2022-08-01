校友陳清河接任世新校長 盼助學生成為斜槓人才

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（中央社記者許秩維台北1日電）世新大學校友陳清河今天接任世新大學校長，未來將推動數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業，也承諾要讓學生成為斜槓人才，並促成產業和世新零距離。

世新大學今天舉行卸任、新任校長交接典禮，在世新大學董事長周成虎監交下，卸任校長吳永乾交接印信給新任校長陳清河，文化部、國家通訊傳播委員會等公部門代表，以及中央通訊社、聯合報、公視等多家媒體的代表出席見證。

世新大學董事長周成虎表示，吳永乾8年前接下校長重任，克服各種挑戰，讓世新站在私校顛峰；如今由陳清河接棒，陳清河是世新培養出來的人才，在高教任教逾40年，有傳播媒體經營實務經驗，參與多項國家廣電政策，產官學資歷完整，是世新理論與實務並重的最佳代表。

世新大學卸任校長吳永乾在致詞時也回顧自己過去8年任內的點點滴滴，在學校發展方向上，以數位傳播貫穿各學門，並延攬優秀師資、優化教學研究設備，同時改善師資結構，在少子女化困境下，仍讓世新招生維持高註冊率。

吳永乾坦言，未來高教環境將更加嚴峻，辛苦且充滿挑戰，而陳清河教育行政歷練豐富完整，個人領導風格勤懇務實，他相信在陳清河帶領和周成虎督導下，世新可以再創高峰。

陳清河提到，世新從職業學校到專科，是創業維艱的時代，從專科到學院、大學，則是面對改變的時代；他許下3個承諾，未來行政團隊將努力改造課程，讓學生成為斜槓人才，並促成產業和世新零距離，同時讓學校永續經營。

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接任世新校長後，陳清河表示，將持續推動數位傳播貫穿各學門，藉由傳播學院的優勢、特色，強化其他學院的教學課程，並讓數據智能結合各專業，善用人工智慧、大數據等工具。

陳清河是世新大學校友，投入教育界逾40年，曾任世新大學新聞傳播學院院長、教務長、副校長等職，也曾於業界服務，曾任台灣電視公司董事長兼總經理、廣播電視事業發展基金執行長等職務。（編輯：陳政偉）1110801