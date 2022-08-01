農業拚競爭力 國際保鮮物流中心8月將營運

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農委會農科園區今天表示，為強化農業內外銷競爭力，農科園區建置的國際保鮮物流中心，8月即將開始營運，桃園農業物流園區設置冷藏與冷凍出進口等設備，則預計113年完成。

行政院農業委員會屏東農業生物科技園區今天發布新聞，做出以上表示。

農科園區指出，農科園區繼物流中心常溫倉儲之後，客製化國際保鮮物流中心新建工程接續在109年10月開工，總樓地板面積1萬188平方公尺，規劃設置1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間及符合HACCP食品作業場規範，還有日處理量可達10噸的加工包裝空間。

農科園區並說，建置此中心總經費近新台幣6億元，是農委會大型外銷農產品物流中心計畫最重要的項目，已取得使照，將點交予全日物流公司，預計8月間開始營運，可強化國內農產品產銷調節及拓展國際行銷。

相關服務功能，農科園區說，包含提供保鮮技術服務，並依產品特性進行壓差及真空預冷、催熟 、急速冷凍、截切加工、分級包裝、攝氏15度至負25度不同溫層溫控貯藏及運輸配送等。

另外，農科園區說，為讓農產業出口全程冷鏈，並在緊鄰桃園國際機場的13公頃左右用地上建置桃園農業物流園區，於園區內興建國際冷鏈物流中心、廠房及防疫檢疫相關設施，因為也鄰近台北港，具海空聯運的區位優勢。

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農科園區說明，上述設施興建，已在110年獲行政院核定推動，將投注新台幣32億餘元進行園區開發，設置冷藏與冷凍出進口暫存空間、符合食品安全規範的加工包裝空間，預計113年底完成，並將導入 保稅、檢疫、檢驗、通關便捷服務，吸引業者申請設立航空貨物集散站進行營運。

農科園區還說，桃園農業物流園區完成後，將串聯全台各地冷鏈倉儲與物流網絡，出、進口觀賞水族、花卉蔬果、種子種苗及須冷凍冷藏農、漁、畜等產品，集中在此進行檢驗、檢疫、併貨、打盤（櫃）、通關、國際轉運，直接與國際經貿接軌，成為出進口戰略平台。（編輯：陳政偉）1110801