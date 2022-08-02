勞資爭議調解因疫情延誤 勞動部開放視訊辦理

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）全台每年約有2萬多件勞資爭議調解，但近年卻因疫情延誤調解時程，勞動部近期擬定注意事項，讓地方政府可決定勞資爭議是否視訊舉辦，也正草擬工會會員代表大會可視訊辦理。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動關係司司長王厚偉會中表示，近日已經訂定發布「主管機關以視訊方式辦理勞資爭議調解注意事項」，讓地方勞工行政主管機關可以視個案情形並經勞資雙方同意後，以視訊方式辦理勞資爭議調解。

王厚偉表示，全台每年約有2萬多件的勞資爭議調解案件，但近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有勞工反應勞資爭議調解的時程被延誤，加上近期視訊設備已越來越進步，因此希望能透過視訊可以讓勞資調解繼續下去。

但王厚偉強調，目前主管機關辦理勞資爭議調解，仍以實體會議方式進行為原則，但如果實體舉辦有困難時，則可以使用視訊調解，由地方政府決定是否採用。

王厚偉也舉例，包含疫情嚴峻導致調解會議無法如期召開、勞工必須負擔高額交通往返成本參加實體會議及勞方畏懼面對雇主及勞方身體不便移動等難採取實體調解的情況時都可以適用。

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不過，王厚偉提醒，地方政府要舉辦視訊勞資調解有幾項要件，包含必須有完善的視訊設備與網路環境等，主管機關在視訊調解過程也有必須確保及遵守的事項，像是查驗會議出席人員身分、會議資料的保守秘密義務等。

王厚偉也提到，其實面對面的實體調解，對於調處人員及勞資雙方比較能充分表達及溝通，所以勞資爭議處理法的調解還是以實體會議為原則，但考量實體辦理有困難，因此開放地方政府可以決定是否視訊辦理，目前也正在研擬工會開會員代表大會可以視訊辦理，讓工會可以遵循。（編輯：卞金峰）1110802