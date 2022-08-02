互為熱門旅遊地 台日旅遊業盼早日開放交流

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）觀光局邀請的「日台觀光促進協會」25人，7月31日至8月3日來台考察踩線，今天台日旅遊業者進行座談，因台日互為熱門旅遊地，雙方都期待早日開放交流。

觀光局晚間發布新聞稿，日本觀光考察團是台日睽違2年半的首個實體踩線團，昨天和今天走訪基隆正濱漁港、岸田吳服店、野柳、十分、菁桐外，還特別繞經疫情前最受日本旅客歡迎的九份老街，今天下午與台灣旅遊業者座談，就疫後如何包裝台灣旅遊行程及因應疫情改變的旅遊接待模式交換意見。

擔任考察團團長的日本旅行業協會（JATA）理事長志村格表示，台日交流對雙方而言，是互為熱門的旅遊目的地，很期待日本和台灣間能早日開放交流。

志村格說，考察團更高興這次能以商務旅行泡泡的方式來台4天3夜，希望這次的訪問，能成為一個重要的里程碑，讓正在籌備舉辦的台日觀光高峰論壇，共同朝著雙方觀光往來開放的方向努力。

觀光局表示，近日疫情政策由清零轉向與病毒共存，中央流行疫情指揮中心也表示將視國內疫情、疫苗施打率、醫療量能等情況，逐步鬆綁邊境，且依入境事由類別漸次開放，目前已經開放商務目的旅客來台。

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為重啟入境旅遊，觀光局正修正「Covid-19疫情期間接待入出境團體旅客指引」草案，因應邊境開啟後國際旅客在台相關接待事宜。

觀光局說，經考察團踩線，盼日本旅行業親眼見證台灣的防疫成功、民眾的高度自律及各個觀光地區在疫情期間的整頓，台灣已準備好迎接來自各國的國際旅客，將視疫情適時推動「眼見為憑，安全旅遊」專案，配合疫後旅遊模式與旅客喜好改變，邀請各主要市場旅行社業者、媒體、網紅及航空公司等來台實地踩線，體驗台灣安全旅遊。（編輯：張芷瑄）1110802