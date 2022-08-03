國安基金經理人有急事找你？ 財部：不實資訊勿上當

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近期網路通訊App出現國安基金經理人聯絡訊息等假資訊，財政部呼籲民眾提高警覺，切勿輕信上當。中央社記者張璦攝 111年8月3日

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（中央社記者張璦台北3日電）近期網路通訊App出現國安基金經理人聯絡訊息等假資訊，國安基金表示，從未以簡訊等辦理業務聯繫或對外提供相關訊息，且基金執行任務及操作計畫保密，相關人員若違反規定，處7年以下有期徒刑，併科新台幣1000萬元以下罰金。

近期有不少民眾接獲詐騙簡訊，內容幾乎是一致格式，「有急事找你，麻煩加我一下LINE 」，如今國安基金也成為詐騙簡訊主角。

財政部發布新聞稿指出，網路通訊軟體出現國安基金經理人聯絡訊息等不實資訊，國安基金表示，並未以簡訊或通訊軟體辦理業務聯繫，或對外提供相關訊息。

國安基金指出，依基金設置及管理條例第16條規定，基金執行任務及操作計畫應行保密，相關人員及獲悉消息者違反規定，處7年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

國安基金呼籲，若收到相關詐騙簡訊，民眾應提高警覺，切勿輕信上當，避免權益受損；倘接獲不實資訊，請向內政部警政署「165」全民反詐騙網站或專線詢問。（編輯：張良知）1110803