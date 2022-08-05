輝瑞嬰幼兒疫苗到貨時程 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北5日電）為降低嬰幼兒染疫重症風險，指揮中心日前與輝瑞簽約採購190萬劑嬰幼兒疫苗，將供6個月至4歲孩童使用。疫苗何時到貨、國內最新疫情狀況，指揮中心指揮官王必勝下午2時說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增2萬2707例本土病例，比上週同期下降4.7%，仍在緩降階段、疫情未見翻轉；確診個案增中重症152例（中症104例、重症48例），其中56人死亡；另增252例境外移入病例。

兒童個案方面，昨天新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，其中6個月大男嬰確診近2個月出現MIS-C症狀，為國內年紀最小個案。據統計，國內12歲以下兒童重症累計146例，其中包括79例MIS-C。

為降低嬰幼兒染疫重症風險，指揮中心近日與輝瑞簽約採購6個月至4歲孩童使用的嬰幼兒疫苗，預計採購190萬劑，食藥署已於1日核准緊急使用授權（EUA），將盡快安排衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議並聯繫廠商進貨。

指揮中心1日公布新增2例Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，其中台北市30多歲女性經匡列職場接觸者找出1人陽性，定序結果昨天出爐、檢出BA.2，與指標個案間無傳染可能。

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BA.5疫情升溫，引發各界關注。有醫師認為，受到BA.5影響，8月底本土單日確診數恐重回3萬例，指揮中心發言人莊人祥坦言，這是可能的高推估值，但他認為BA.5疫情升溫，就會壓抑BA.2傳播，應只會緩步升溫。

在入境檢疫方面，何時將從3+4鬆綁為0+7，即入境免檢疫。莊人祥表示，入境檢疫措施鬆綁前，須逐步完成前置作業，包含取消外籍人士入境48小時內PCR規定，以及居家檢疫「一人一戶」須改成「一人一室」，並觀察國內疫情狀況、國際間新變異株流行趨勢、嬰幼兒COVID-19疫苗接種率等指標，才可能研議鬆綁為0+7措施。（編輯：陳政偉）1110805