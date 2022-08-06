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受臨時危險區影響 交通部：過境航班大幅減少

2022/8/6 11:30（8/6 11:46 更新）
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交通部6日表示，4日中午12時以後及5日的過境航班大幅減少。（中央社檔案照片）
交通部6日表示，4日中午12時以後及5日的過境航班大幅減少。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北6日電）交通部今天表示，5日國際航班起飛及降落影響不大，但受臨時危險區影響台灣國際航路，過境航班為避開臨時危險區改走其他飛航情報區，4日中午12時以後及5日的過境航班大幅減少。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚間至3日傍晚訪台，中國宣布共軍4日中午12時至7日中午12時，在台灣附近6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

交通部今天發布新聞稿表示，要求民航局及航港局應變小組持續24小時監控周邊空域及海域，並密切掌握航機及船舶運行動態，務必確保飛航及船舶航行安全。

交通部指出，空運部分，受臨時危險區影響台灣國際航路，導致進出及過境台灣航班都須繞道及避讓，經民航局統計，8月5日全日國際航班的起飛、降落及過境班機約351架次（起飛155架次、降落157架次、過境39架次）。經觀察，經由採取因應方案由航管單位引導航機繞道避開危險區，起飛及降落架次與以往平均各約150起降架次，差異不大。

至於過境航機部分，交通部指出，因自8月4日中午12時起，外籍過境為避開臨時危險區而改走其他飛航情報區，雖然4日中午12時前過境航機尚未受影響，4日中午12時以後及5日的過境航班則大幅減少。

交通部表示，民航局航管單位將持續密切掌握航機動態並提供航管服務，確保台北飛航情報區飛航作業安全。

海運方面，交通部指出，主要受影響者為基隆港、台北港及高雄港，進出港的船舶另訂航行計畫，以避免進入臨時危險區。

根據航港局統計，8月5日全天，國內7處國際商港進港船舶計141艘次、出港船舶計137艘次，相較4日，進出港船隻無明顯受影響情形。

交通部指出，為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關區域外，海事中心也全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。（編輯：陳政偉）1110806

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