8/7本土2萬1771例 增42死、中重症87例

（中央社記者陳婕翎台北7日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增2萬1771例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症87例，其中42人死亡；另境外移入增273例。（編輯：唐聲揚）1110807

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增22,044例COVID-19確定病例，分別為21,771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。



指揮中心表示，今日新增之21,771例本土病例，為9,942例男性，11,824例女性，5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,040例），臺中市（2,675例），桃園市（2,343例），臺北市（2,328例），高雄市（1,968例），臺南市（1,707例），彰化縣（1,006例），新竹縣（679例），苗栗縣（635例），屏東縣（626例），新竹市（537例），雲林縣（487例），宜蘭縣（446例），南投縣（394例），嘉義縣（383例），花蓮縣（379例），基隆市（362例），臺東縣（233例），嘉義市（226例），澎湖縣（176例），金門縣（138例），連江縣（3例）。



指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為24例男性、18例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案且皆具慢性病史，其中25例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月11日至8月4日，死亡日期介於5月26日至8月4日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增273例境外移入個案中，為157例男性，116例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（5例）、越南及泰國（各4例）、菲律賓、英國及新加坡（各3例）、澳大利亞、土耳其、韓國及美國（各2例）、馬來西亞、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、印度、愛爾蘭及德國（各1例）移入，另236例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月6日。



指揮中心統計，截至目前國內累計15,125,565例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,380,174例排除），其中4,738,861例確診，分別為21,756例境外移入，4,717,051例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,229例COVID-19死亡病例，其中9,214例本土，個案居住縣市分布為新北市2,009例、臺北市1,047例、臺中市914例、高雄市847例、臺南市721例、桃園市692例、彰化縣541例、屏東縣387例、雲林縣279例、南投縣266例、基隆市及苗栗縣各210例、嘉義縣204例、宜蘭縣186例、嘉義市152例、花蓮縣149例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）