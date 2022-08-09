強化蟳蟹管制獲漁民支持 漁業署盼民眾不吃相挺

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）蟳蟹漁獲管制新措施上路滿1週，漁業署長張致盛昨天前往蟳蟹產量居首的新北市訪視，確認獲漁民、販售業者配合執行，也呼籲民眾不要品嚐小蟹及抱卵母蟹，為永續蟳蟹資源努力。

漁業署今天發布新聞指出，7月6日公告修正「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，並自8月1日起正式實施，全年禁止漁船採捕甲殼寬小於9公分的花蟹、三點蟹及花腳市仔，以及小於7公分的石蟳，還有小於6公分的旭蟹。

且每年8月至12月，禁止漁船採捕抱卵母蟹，禁捕期間小蟹及抱卵母蟹均不得販售，如有意外捕獲，不論存活或死亡應立即放回海中。除加強源頭捕撈管理，新增市場端管制，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售，違反者最高可罰新台幣15萬元。

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有鑑於新措施上路已1週，漁業署說，張致盛也前往新北市的龜吼漁港訪視新制實施情況，並與新北市政府、萬里區漁會及中華漁業漁船協會討論、交流意見，也到龜吼漁夫市集了解販售實況，漁民及販售業者都表示支持新措施的推動，不販售小蟹及抱卵母蟹。

漁業署重申，除感謝漁民、販售業者配合新措施的推動，蟳蟹漁業資源管理也需要消費者相挺，呼籲民眾不要品嚐小蟹及抱卵母蟹，一起為永續蟳蟹資源而努力。（編輯：張芷瑄）1110809