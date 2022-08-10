雨後超級療癒超大彩虹現身 跨越雲嘉南3縣市

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攝影達人黃源明7日傍晚拍到從雲嘉交界的大尖山延伸到台南市白河區大凍山的超大彩虹，換算直線距離達32.4公里，令人嘆為觀止。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義地區近日下午降下雷陣雨後常出現美麗彩虹，攝影達人黃源明7日傍晚拍到從雲嘉交界的大尖山延伸到台南市白河區大凍山的超大彩虹，換算直線距離達32.4公里，令人嘆為觀止。

黃源明7日傍晚拍攝到跨越整個嘉義縣的超級大彩虹，從雲嘉交界大尖山延伸到台南北端大凍山的超大彩虹，分享在「漫步在雲端的阿里山」臉書（Facebook）粉絲專頁供大家欣賞。

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黃源明今天告訴中央社記者，照片是從嘉義的平原往阿里山脈拍攝，彩虹從嘉義最北的大尖山（嘉義縣與雲林縣交界）延伸到台南市白河區的大凍山山區，他用地圖換算直線距離達32.4公里，大而美麗的畫面超級療癒。

黃源明說，午後熱對流的快速發展，嘉義地區已經連日遇到「狂風」加「暴雨」，這種短延時強降雨的劇烈天氣，來得快去得也快，伴隨著彩虹高掛天際，甚至還出現乳狀積雲的火燒雲大景。（編輯：陳仁華）1110810