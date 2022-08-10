旭風2、3號離岸風電過環評 施工避開潮間帶鳥群

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（中央社記者張雄風台北10日電）彰化外海旭風離岸風電2、3號環評案今天於環評大會中審查。環委為減輕工程對潮間帶候鳥造成影響，提出設置「鳥類監測員」，有大量鳥類聚集時避免施工，經開發單位同意後本案通過審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第425次會議，審查「旭風2號離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「旭風3號離岸風力發電計畫環境影響說明書」2案。

開發單位表示，本案依據經濟部能源局台灣離岸風電發展「第三階段區塊開發」及風況優良地區，進行風場規劃開發，場址位於彰化縣外海區域，旭風2、3號場址面積分別為83.5及73平方公里；距岸最近距離分別為50.3及38.8公里。

開發單位指出，每風場單機裝置容量約11至16MW，最大風機設置數量不超過68部，總裝置容量不超過750MW。

環評委員本次針對潮間帶施工期間提出要求。環委指出，根據民國110年的監測資料，本案海纜線路經過潮間帶濕地，而4月此處是北返候鳥大量聚集的場所，因此希望4月也能避免該地區的地面施工。

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然而，開發單位以開發期程環環相扣、有開發限期、經費壓力等理由，不斷要求環評委員「給予彈性」，會中環委、開發單位、各相關機關對此議題討論逾1小時。

最後經內部會議討論，環委要求開發單位於潮間帶舖設海纜期間，應避開候鳥過境的11月至隔年3月；而4月間則要求設置「鳥類監測員」，若海纜路線範圍內有大量鳥類聚集就避免施工。經開發單位確認後，本案建議補充修正後通過。（編輯：張芷瑄）1110810