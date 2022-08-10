燕巢3小時累積雨量125毫米 部分路段積水20公分

高雄市警察局岡山分局指出，燕巢區一帶10日下午5時許瞬間下起傾盆大雨，尤其是安招路、安林路等路段，積水最深處約20公分，員警獲報到場設置交通錐、通報相關單位並實施交通疏導、管制，以維護用路人安全。（高市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月10日