燕巢3小時累積雨量125毫米 部分路段積水20公分
2022/8/10 19:18（8/10 20:19 更新）
高雄市警察局岡山分局指出，燕巢區一帶10日下午5時許瞬間下起傾盆大雨，尤其是安招路、安林路等路段，積水最深處約20公分，員警獲報到場設置交通錐、通報相關單位並實施交通疏導、管制，以維護用路人安全。（高市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月10日
（中央社記者洪學廣高雄10日電）中央氣象局今天對高雄等地區發布豪雨特報，其中高雄燕巢區3小時累積雨量達125.5毫米，安招路、安林路等路段積水深處達約20公分，警方已到場協助指揮交通。
中央氣象局今天發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生；嘉義地區及雲林、南投山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
其中豪雨地區為台南市、高雄市、屏東縣；大雨地區為南投縣、雲林縣、嘉義縣市。
據高雄氣象站資訊顯示，高雄燕巢區3小時累積雨量達125.5毫米，另彌陀區時雨量達43毫米、橋頭區59毫米、大社區59毫米、仁武區64毫米。
高雄市政府警察局岡山分局發布訊息指出，燕巢區一帶下午5時許瞬間下起傾盆大雨，尤其是燕巢區安招路、安林路等路段，積水最深處達約20公分。
燕巢派出所員警下午5時50分獲報後，派遣員警前往現場，協助設置交通錐、通報相關單位並實施交通疏導、管制，以維護用路人安全。（編輯：李亨山）1110810
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