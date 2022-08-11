颱風米雷最快11日生成 吳德榮：對台無影響

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（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮表示，颱風木蘭往西北西走，預計將登陸越南北部並減弱為熱帶性低氣壓，而位於日本南方海面的熱帶性低氣壓預計今天增強為颱風米雷，對台無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱木蘭向西北西，即將登陸越南北部，將減弱為熱帶性低氣壓。

吳德榮說，另一個熱帶性低氣壓在日本南方海面，向西北轉北北東，今天將發展為第8號颱風米雷，明天晚上至13日清晨有掠過日本本州東側的機率，對台無影響。

天氣部分，吳德榮說，今天清晨觀測資料顯示，大氣不穩定，中部以北仍有零星對流發展。

中央氣象局發布豪雨及大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹縣有局部大雨或豪雨，新竹市以南至彰化地區有局部大雨發生的機會，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨地區為新竹縣；大雨地區為新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天起到17日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需防曬、防中暑，不過大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意氣象局特報，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機會。

氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台東縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機會，請特別注意。

氣象局指出，宜蘭縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會，應加強注意。（編輯：張雅淨）1110811