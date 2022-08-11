更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

颱風米雷最快11日生成 吳德榮：對台無影響

2022/8/11 09:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮表示，颱風木蘭往西北西走，預計將登陸越南北部並減弱為熱帶性低氣壓，而位於日本南方海面的熱帶性低氣壓預計今天增強為颱風米雷，對台無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱木蘭向西北西，即將登陸越南北部，將減弱為熱帶性低氣壓。

吳德榮說，另一個熱帶性低氣壓在日本南方海面，向西北轉北北東，今天將發展為第8號颱風米雷，明天晚上至13日清晨有掠過日本本州東側的機率，對台無影響。

天氣部分，吳德榮說，今天清晨觀測資料顯示，大氣不穩定，中部以北仍有零星對流發展。

中央氣象局發布豪雨及大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹縣有局部大雨或豪雨，新竹市以南至彰化地區有局部大雨發生的機會，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨地區為新竹縣；大雨地區為新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天起到17日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需防曬、防中暑，不過大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意氣象局特報，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機會。

氣象局也發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台東縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機會，請特別注意。

氣象局指出，宜蘭縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會，應加強注意。（編輯：張雅淨）1110811

吳德榮
花東防38度高溫 吳德榮：午後山區留意較大雨勢 吳德榮估颱風木蘭10日生成 山區留意較大雨勢
米雷
颱風米雷估11日生成對台無影響 桃園以北、嘉義以南防年度大潮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族