5旬罹癌女染困難梭菌狂腹瀉 糞便移植1天好轉

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）罹癌50多歲女性嚴重腹瀉，最慘一天狂拉20幾次脫水昏倒，診斷為困難梭菌感染，多次抗生素治療仍復發，打亂化療期程；經接受又稱糞便移植的微菌叢植入治療後緩解，腫瘤也獲控制。

長庚醫院今天召開記者會，分享利用微菌叢植入治療困難梭菌感染成果，由捐贈者菌液、透過大腸鏡將完整的叢生態直接搬入患者體內，患者最快1天就能解除症狀，目前已完成超過百例個案治療。

林口長庚醫院胃腸科副教授李柏賢簡報指出，困難梭菌感染的症狀包括腹瀉、肚子痛、發燒等，有20%至60%的患者會反覆發作，重症患者住院死亡率高達25%，尤其年長、長期使用抗生素、免疫力低下、癌症、發炎性腸道疾病、器官移植患者更是高風險族群。

李柏賢分享個案為一名50多歲卵巢癌末期患者，持續接受化療對抗病魔期間，多次困難梭菌感染，嚴重腹瀉導致無法進食，甚至一天跑廁所20幾次脫水昏倒，化療也因為身體狀況不佳而中斷，但透過微菌叢植入治療後，1天就停止腹瀉、3天後順利出院，化療得以進行，順利控制腫瘤。

高雄長庚醫院胃腸肝膽科副教授蔡明釗簡報指出，「微菌叢植入」又被稱為「糞便移植」，由經過重重篩選、符合資格的捐贈者提供糞便，送入實驗室進行處理，分離出有用的菌液後，存放到「微菌銀行」，等到有患者需要的時候，就可以即時解凍使用，透過大腸鏡打入患者腸道中。

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蔡明釗說，糞便移植的捐贈者大多是高中、大學、研究生，整體篩選通過率約為5成，目前有91.7%的患者是接受捐贈者捐贈，其餘則是受贈者親屬捐贈。

長庚醫院表示，微菌叢植入跟益生菌不同，不只單純移植一種細菌，而是將整個生態系移入患者體內，藉此重建健康腸道系統，單一次成功率可以達90%以上，病人狀況許可情況下，門診即可完成，國外也有將此療法用於發炎性腸道疾病等其他疾病治療，但目前台灣僅能將此療法用於困難梭菌感染。（編輯：陳仁華）1110811