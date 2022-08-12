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各地高溫炎熱 吳德榮：中南部午後留意大雷雨

2022/8/12 09:20
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（中央社記者余曉涵台北12日電）颱風米雷今天凌晨生成，對台灣無直接影響。氣象專家吳德榮說，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但大氣不穩定，午後尤其中南部要留意大雷雨。

中央氣象局今天表示，原位於日本南方海面的低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第8號（國際命名: MEARI，中文譯名:米雷），預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對台灣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，米雷在日本南方海面，向北轉北北東，明天侵襲日本本州東南部，對台無影響。

今天天氣方面，吳德榮表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，須注意防曬、防中暑，大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；有大雷雨及「劇烈天氣」發生，以中南部機率較高，應注意氣象局特報。

氣象局也持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天中午前後台東縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，請特別注意。花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市地區為黃色燈號，請注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至18日台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，須注意防曬、防中暑，大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。（編輯：陳政偉）1110812

吳德榮
颱風米雷最快11日生成 吳德榮：對台無影響 花東防38度高溫 吳德榮：午後山區留意較大雨勢
米雷
颱風米雷生成往日本對台灣無影響 午後防局部大雨 颱風米雷最快晚間生成 12日午後留意雨勢
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