中華電信攜手紙風車推無塑生活節活動 台中2000餘人參與

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中華電信與旗下基金會13日與紙風車劇團及電信業者於台中火車站前廣場舉辦「無塑生活節」活動，吸引2000多人參與，台灣諾基亞總經理朱孝萱（左2）、中華電信台中營運處總經理賴昭福（左3）、台灣愛立信副總經理莊明輝（左4）等人與參與活動的民眾合影。（中華電信提供）中央社 111年8月13日

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（中央社台中13日電）中華電信與旗下基金會今天攜手紙風車劇團於台中推出「無塑生活節」，藉由紙風車劇團的戲劇聲光效果宣揚無塑生活的理念，並搭配趣味問答及親子互動，吸引逾2000人參與。

中華電信台中營運處總經理賴昭福致詞時說，今年的活動持續彰顯去年「5G無塑 無拘無束」的活動理念，在台中火車站前廣場與紙風車劇團聯手舉辦第3部曲「無塑生活節」，希望透過小朋友最愛的紙風車劇團演出，讓大家理解永續環保的重要性，傳遞在生活中盡可能減少塑膠垃圾的觀念，讓環保深植人心。

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現場除了有攤位、遊戲之外，主題攤位並展示將瓶蓋變印章、牛奶瓶變澆花器、寶特瓶變收納盒等由達人改造再生的用具，參觀民眾也可以在攤位進行DIY教學體驗。

中華電信發布新聞稿說，中華電信今年推出第2屆「5G無塑 無拘無束」4部曲系列活動，從自身做起，期望透過共同體驗、身體力行、趣味活動等方式傳遞永續環保的無塑概念。 中華電信表示，無塑生活節後續將移往南台灣舉行，9月3日在高雄還有1場「蕃薯森林奇遇記」的演出。1110813