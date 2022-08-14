新山水庫蓄水率僅54% 基隆水情15日起正常轉稍緊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆14日電）台灣自來水公司第一區管理處指出，基隆進入枯水期，新山水庫蓄水量降至549.9萬噸，蓄水率54%，與水利署研商後，基隆水情明天起由正常的藍燈，轉為稍緊的綠燈，呼籲節約用水。

第一區管理處今天發布新聞稿表示，基隆地區7月降雨量累計31毫米，8月截至目前累積降雨量僅42.5毫米。主要水源的基隆河水量，由每日約17.5萬噸銳減至8.7萬噸，需由新山水庫每日增加水量供援，新山水庫蓄水量更已降至549.9萬噸，蓄水率54%，水情條件不佳。

新山水庫、基隆河及雙溪等水源持續銳減，尤其貢寮淨水場支援基隆市中正區、信義區等高地水量由每天2萬噸驟降至1.3萬噸，短缺水量造成中正區、信義區近日有停水或水壓不足情形。

因應水源短缺，水公司緊急啟動相關措施，包括增購台北自來水事業處支援新北市汐止區水量由每天1.2萬噸提升至8.5萬噸，藉以減少新山水庫使用量，延長水庫供水時間。

暖暖淨水場、貢寮淨水場及新山淨水場調配支援基隆地區用水，另陸續調派水車協助高地送水，大型社區加水以直接加至受水池、獨立戶設置臨時供水站為原則，目前已設置21處加水站，以降低民眾生活衝擊。

第一區管理處指出，依據中央氣象局資料，未來2週基隆地區降雨機率不大，預估要到8月底至9月上旬才有機會降雨，未來仍有短缺之虞，水公司將持續尋找水源及供水調配。

第一區管理處表示，今天上午與水利署研商後，基隆水情明天起由正常的藍燈，轉為稍緊的綠燈，呼籲民眾共體時艱珍惜水資源。（編輯：戴光育）1110814