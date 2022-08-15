台灣茶須溯源資料新制預告 杜絕進口混充國產

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農委會表示，為免低價進口茶混充國產茶，今天預告「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品」草案，規範產地為台灣須擇一提供追溯條碼等3種溯源資訊，預告期30天，彙整後公告。

農委會今天發布新聞指出，將溯源制度導入國產茶葉，可避免不肖業者以低價進口茶混充優質國產茶銷售，因此比照雞蛋溯源制度研訂「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品」草案，將溯源制度導入國產茶葉。

農委會並說，依據「農產品生產及驗證管理法」第16條第3項所擬具的「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品」草案，規範茶葉產品包裝除應依衛生福利部食品藥物管理署規定做好標示，若產地標示為「台灣」者，須再提供國產茶產品追溯條碼QR Code、產銷履歷或有機標章等三者其中之一的溯源資訊。

農委會補充， 對草案內容有任何意見或修正建議者，可於預告期間提供陳述意見或洽詢承辦單位行政院農業委員會農糧署。預告期從刊登公報隔天起30天，即9月14日以前。

另外，農糧署說明，預告推行前已先於茶葉產區辦理16場產業說明會，廣納茶農及業者對國產茶葉溯源制度的看法，普遍受到茶業相關經營者的認同。（編輯：陳政偉）1110815